ESPN представил рейтинг силы национальных команд за месяц до ЧМ-2026

ESPN опубликовал рейтинг национальных команд за месяц до чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Чемпионат мира стартует 11 июня и продлится до 19 июля.

Рейтинг силы национальных команд по версии ESPN:

1. Испания;
2. Франция;
3. Аргентина;
4. Англия;
5. Бразилия;
6. Португалия;
7. Германия;
8. Нидерланды;
9. Марокко;
10. Норвегия;
11. Бельгия;
12. Колумбия;
13. Сенегал;
14. Хорватия;
15. Япония.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале чемпионата мира 2022 года команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен. Турнир прошёл в Катаре в ноябре-декабре.

