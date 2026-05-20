ESPN представил рейтинг силы национальных команд за месяц до ЧМ-2026

ESPN опубликовал рейтинг национальных команд за месяц до чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Чемпионат мира стартует 11 июня и продлится до 19 июля.

Рейтинг силы национальных команд по версии ESPN:

1. Испания;

2. Франция;

3. Аргентина;

4. Англия;

5. Бразилия;

6. Португалия;

7. Германия;

8. Нидерланды;

9. Марокко;

10. Норвегия;

11. Бельгия;

12. Колумбия;

13. Сенегал;

14. Хорватия;

15. Япония.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале чемпионата мира 2022 года команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен. Турнир прошёл в Катаре в ноябре-декабре.