«Фрайбург» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 20 мая, состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «Фрайбург» (Германия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле. В качестве главного арбитра выступит Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В полуфинале «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Брагу» со счётом 4:3. На аналогичной стадии турнира «Астон Вилла» по сумме двух матчей одолела «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.

Действующим победителем соревнования является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.