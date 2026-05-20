Орлов: «Зенит» потенциально сильнее «Краснодара»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что «Зенит» в перспективе выглядит сильнее «Краснодара», ведь в составе петербуржцев не все игроки в минувшем сезоне сыграли на максимуме своих возможностей.

«Зенит» потенциально сильнее «Краснодара». У «Зенита» есть ряд игроков, которые просто не раскрыли свой талант до конца в минувшем сезоне, не набрали форму. Даже Вендел неровно играл. Он явно уже думал о Бразилии, о своих друзьях», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).