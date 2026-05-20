Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Киву подпишет новый долгосрочный контракт с «Интером», он выиграл Серию А и Кубок — Романо

Миланский «Интер» продлит контракт с главным тренером команды Кристианом Киву. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, специалист подпишет с клубом новый долгосрочный контракт. По данным источника, о сделке будет объявлено до конца мая.

Сообщается, что новое соглашение между «Интером» и Киву будет рассчитано до лета 2028 года. В нём также будет прописана опция продления до 2029-го. Румынский специалист возглавил «Интер» перед стартом текущего сезона и в первый же год выиграл чемпионат и Кубок страны.

Кристиан Киву — бывший футболист «Интера». В качестве тренера он прошёл все молодёжные команды клуба, а первым опытом работы на взрослом уровне для него стал период в «Парме» с февраля по июнь 2025-го.

