Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Орлов назвал футболиста «Зенита», который достоин играть в топ-клубах Европы

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о вингере «Зенита» Луисе Энрике. Он заявил, что бразилец достоин выступать в европейских топ-клубах, поэтому болельщикам петербуржцев не надо будет обижаться, если Энрике когда-то решит пойти на повышение и уехать в Европу.

«Я хочу сказать, что Луис Энрике достоин играть в топ-клубах [Европы]. И не надо будет обижаться, если он уйдёт. Ему надо прогрессировать. Он очень потенциально силён. И, конечно, ему нужны другие партнёры — от этого тоже никуда не деться», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

