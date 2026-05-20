«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на сезон-2026/2027

Английский «Манчестер Сити» совместно с брендом Puma представил домашнюю форму на сезон-2026/2027: Нетипичный «Сити»!

«Дизайн отражает неустанные амбиции клуба, который годами превращал необычное в обыденность. Футболка выполнена в градиенте небесно-голубого цвета – темнее на плечах и светлеет по мере спуска – и дополнена эффектным металлическим монохромным логотипом и деталями спонсора.

Фото: ФК «Манчестер Сити»

Дизайн говорит о прогрессе, о клубе, который всегда движется вперёд и никогда не останавливается на достигнутом», — говорится на официальном сайте «Манчестер Сити».

За тур до конца английской Премьер-лиги «горожане» заняли второе место в турнирной таблице. В активе команды 78 очков в 37 матчах. Отставание от завоевавшего золотые медали «Арсенала» составляет четыре очка.