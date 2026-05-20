Ламин Ямаль: я бы нервничал, если бы делал что-то, чего не умею

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил, как ему удаётся играть под давлением.

— Кажется, вы играете с настоящей свободой, даже под давлением. Как вам это удаётся?
— Я бы нервничал, если бы делал что-то, чего не умею. Например, если бы у меня была обычная работа — а её у меня никогда не было, — я бы, наверное, переживал, что всё испорчу. Но футбол — это то, чем я всегда занимался, это то, что я знаю. Поэтому я стараюсь получать от него удовольствие. Когда я вижу своих родителей на трибунах, зная, что они мной гордятся, это снимает напряжение. Это приятное чувство, — приводит слова Ямаля официальный сайт ФИФА.

