Ламин Ямаль высказался о статусе фаворита для сборной Испании на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о статусе фаворита для национальной команды перед предстоящим чемпионатом мира 2026 года.

— После победы на Евро и в Лиге наций Испанию считают фаворитом. Как вы справляетесь с давлением?
— Забавно, но на Евро всё было наоборот. Никто нас особо не считал чемпионами, и это нам помогло. Быть фаворитом ничего не значит, когда ты на поле. Это не даёт тебе преимущества и не помогает забивать больше голов. Нужно просто подходить к каждому матчу. Есть много сильных команд – Аргентина, Франция, Португалия, Англия – и все они показывают свою лучшую игру на чемпионате мира. Для нас важно отдать все силы за Испанию и верить в свой стиль игры, потому что, на мой взгляд, мы играем в лучший футбол, — приводит слова Ямаля официальный сайт ФИФА.

Комментарии
