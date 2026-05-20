Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Германии Нагельсман: вижу нас скорее как претендентов, чем как фаворитов ЧМ-2026

Тренер Германии Нагельсман: вижу нас скорее как претендентов, чем как фаворитов ЧМ-2026
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«В целом немецкие команды всегда отличались интенсивным, физическим стилем игры. Возможно, в последние годы мы немного его утратили. Мы должны сохранять чистый разум и принимать влияние современной игры.

Я вижу нас на старте турнира скорее как претендентов, чем как фаворитов. И это может быть для нас позитивным моментом. Как и в других сферах жизни, всё сводится к доверию. Необходимо верить в своих игроков и в то, что они покажут хороший результат», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт ФИФА.

Материалы по теме
ESPN представил рейтинг силы национальных команд за месяц до ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android