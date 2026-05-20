Тренер Германии Нагельсман: вижу нас скорее как претендентов, чем как фаворитов ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«В целом немецкие команды всегда отличались интенсивным, физическим стилем игры. Возможно, в последние годы мы немного его утратили. Мы должны сохранять чистый разум и принимать влияние современной игры.

Я вижу нас на старте турнира скорее как претендентов, чем как фаворитов. И это может быть для нас позитивным моментом. Как и в других сферах жизни, всё сводится к доверию. Необходимо верить в своих игроков и в то, что они покажут хороший результат», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт ФИФА.