Тренер сборной Германии Нагельсман рассказал, чем будет доволен по итогам ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Каждая команда, участвующая в турнире, должна стремиться к победе. Это относится и к нам. Мы не будем собирать чемоданы слишком рано, но постараемся убедиться, что у нас достаточно нижнего белья на шесть недель! Если люди скажут: «Да, они выглядели как настоящая немецкая команда», мы будем очень довольны», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт ФИФА.

Сборная Германии сыграет на чемпионате мира в группе Е с национальными командами Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Первый матч с Кюрасао пройдёт 14 июня.