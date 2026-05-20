Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Тюкавина: Костя говорил: «Если Шварц вернётся, я готов встретить его в аэропорту»

Агент Тюкавина: Костя говорил: «Если Шварц вернётся, я готов встретить его в аэропорту»
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на новости о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

«В своё время Шварц оставил большой след на карьере Кости. При Сандро он начал играть, раскрываться. Думаю, что у них будут только хорошие отношения, если Шварц вернётся в «Динамо». Есть поговорка: «В одну реку дважды не войти». Надеюсь, что немец опровергнет её. Когда Шварц ушёл из «Динамо», Костя говорил: «Если он вернётся, я готов приехать в аэропорт и встретить его». В каждой шутке есть доля шутки. Болельщики замучились ждать трофей, поэтому дай бог, чтобы у Шварца получилось», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сандро Шварц и «Динамо» обсуждают контракт с зарплатой € 2,4 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android