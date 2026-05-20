Агент Тюкавина: Костя говорил: «Если Шварц вернётся, я готов встретить его в аэропорту»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на новости о возможном назначении Сандро Шварца на пост главного тренера бело-голубых.

«В своё время Шварц оставил большой след на карьере Кости. При Сандро он начал играть, раскрываться. Думаю, что у них будут только хорошие отношения, если Шварц вернётся в «Динамо». Есть поговорка: «В одну реку дважды не войти». Надеюсь, что немец опровергнет её. Когда Шварц ушёл из «Динамо», Костя говорил: «Если он вернётся, я готов приехать в аэропорт и встретить его». В каждой шутке есть доля шутки. Болельщики замучились ждать трофей, поэтому дай бог, чтобы у Шварца получилось», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.