Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Не переставай мечтать». Ламин Ямаль — о совете себе в детстве

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о совете себе в детстве.

— Какой совет вы бы дали себе в детстве?
— Наслаждайся детством, ведь тебе предстоит посмотреть ещё два чемпионата мира, прежде чем ты сам окажешься на поле (смеётся). Наслаждайся этим моментом, помни, каково это – играть, не слишком задумываясь, и мечтать о том, чтобы забить гол за Испанию на чемпионате мира. Сохрани это чувство и верь, что у тебя всё получится. Не переставай мечтать, — приводит слова Ямаля официальный сайт ФИФА.

18-летний Ламин Ямаль является чемпионом Европы в составе сборной Испании.

