Спортдиректор «Спартака» Кахигао отреагировал на чемпионство «Арсенала» в АПЛ

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о победе лондонского «Арсенала» в английской Премьер-лиге. «Канониры» оформили чемпионство благодаря ничьей «Манчестер Сити» с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

«Рад за клуб, за Микеля [Артету], за игроков, с которыми я работал, и за фанатов. Я был в «Арсенале» на момент последнего чемпионства в 2004-м, и последний трофей — Кубок Англии — команда выиграла в последний год моей работы в клубе. Очень приятно видеть, как «Арсенал» снова побеждает», — сказал Кахигао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Кахигао занимает пост спортивного директора «Спартака» с января 2025 года. Испанец работал в скаутском отделе «Арсенала» с 1997 по 2020 год.