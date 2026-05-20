Тренер сборной Нидерландов Куман поделился ожиданиями от ЧМ-2026

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Я бы хотел, чтобы люди говорили о моей команде, что они играют с огромной самоотдачей, чтобы они не могли сказать, что мы сделали недостаточно. Я хочу, чтобы ребята играли уверенно, с характером, понимая свои сильные стороны. И всегда уважали каждого соперника, несмотря на то что на чемпионате мира могут быть так называемые «маленькие» страны. Все матчи — это отдельные события, и нужно убедиться, что тебя не застанут врасплох матчи с подобной страной», — приводит слова Кумана официальный сайт ФИФА.

Сборная Нидерландов сыграет на чемпионате мира в группе F с национальными командами Японии, Туниса и Швеции.