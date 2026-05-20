Рональд Куман: Вирджил ван Дейк — капитан, о котором мечтает любой тренер

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о защитнике и капитане национальной команды Вирджиле ван Дейке.

«Он капитан, о котором мечтает любой тренер. Отличная личность, большой опыт. Не знаю, будет ли это его последний чемпионат мира. Возможно. Но он — прекрасный амбассадор Нидерландов как игрок и как капитан», — приводит слова Кумана официальный сайт ФИФА.

Сборная Нидерландов сыграет на чемпионате мира в группе F с национальными командами Японии, Туниса и Швеции. В первом матче на турнире Нидерланды сыграют со сборной Японии 14 июня. Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.