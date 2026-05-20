Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Антуан Семеньо высказался о выборе между сборными Ганы и Англии

Антуан Семеньо высказался о выборе между сборными Ганы и Англии
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Ганы Антуан Семеньо рассказал о решении выступать за национальную команду.

«Мои мама и папа — настоящие ганцы. Они никогда не говорили ничего об Англии. Конечно, живя в Англии, постоянно слышишь разговоры типа: «О, ты должен представлять Англию». Но на самом деле я никогда об этом не говорил. Гана вышла на меня, когда мне было 19-20 лет, так что я никогда не собирался отказываться.

Мне кажется, смотреть, как играет Гана на чемпионате мира, было чем-то особенным. Мама, папа, дяди, тёти, двоюродные братья и сёстры — все собирались в одном доме, и мы вместе смотрели все матчи, праздновали, кричали, переполняли эмоции. Это всё — это так особенно», — приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА.

