Главная Футбол Новости

«Не думал, что когда-нибудь зайду так далеко». Антуан Семеньо — о своей карьере

Комментарии

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Ганы Антуан Семеньо высказался о своей карьере. Предыдущим клубом 26-летнего игрока был «Борнмут».

«Честно говоря, это нереально. Я постоянно говорю об этом своим друзьям. Никогда не думал, что когда-нибудь зайду так далеко. Думал, что просто быть профессионалом достаточно — подписания контракта с «Бристоль Сити» было для меня достаточно. Так что сказать, что еду на ещё один чемпионат мира… Да, это потрясающе», — приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА.

Сборная Ганы на чемпионате мира 2026 года сыграет в группе L с национальными командами Англии, Хорватии и Панамы.

