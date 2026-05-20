Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Защитник «Арсенала» Габриэл расплакался, узнав, что выиграл АПЛ

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяйнс расплакался, когда узнал, что стал чемпионом Англии. «Канониры» оформили чемпионство благодаря ничьей «Манчестер Сити» с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

Борнмут
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

Кадр с реакцией Габриэла на новость о чемпионстве в своём аккаунте опубликовала супруга футболиста.

Фото: Личный архив Габриэлле Фигейредо

«Арсенал» стал победителем АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 матчах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го. В текущем розыгрыше АПЛ у Габриэла три гола и четыре результативные передачи в 31 игре.

Каким был мир, когда «Арсенал» последний раз становился чемпионом Англии
