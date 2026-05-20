Защитник «Арсенала» Габриэл расплакался, узнав, что выиграл АПЛ

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяйнс расплакался, когда узнал, что стал чемпионом Англии. «Канониры» оформили чемпионство благодаря ничьей «Манчестер Сити» с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

Кадр с реакцией Габриэла на новость о чемпионстве в своём аккаунте опубликовала супруга футболиста.

Фото: Личный архив Габриэлле Фигейредо

«Арсенал» стал победителем АПЛ за тур до конца чемпионата. В 37 матчах лондонцы набрали 82 очка. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Чемпионство «Арсенала» — первое для клуба за 22 года — с 2004-го. В текущем розыгрыше АПЛ у Габриэла три гола и четыре результативные передачи в 31 игре.