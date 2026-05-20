Орлов: «Динамо» лучше оставить тренером Ролана Гусева

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о возможной тренерской рокировке в «Динамо». По данным СМИ, Ролан Гусев может быть уволен, а вместо него могут назначить Сандро Шварца.

«Динамо» хочет вернуть Шварца. Но Газзаев и Сёмин высказались в поддержку Гусева. Конечно, лучше бы его [Гусева] оставить. Но у «Динамо» есть свой совет [директоров], спортивный директор иностранец. Получается, иностранец больше рассчитывает, что можно получить. Плюс ещё это игра агентов. Сейчас каждый день будут вбросы и выбросы, туда-сюда», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».