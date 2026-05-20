Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Дуглас Сантос: всегда уважал Россию, но носить футболку сборной Бразилии было моей мечтой

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о выборе между сборными Бразилии и России.

«Конечно, бывают моменты, когда думаешь, что тебя больше не вызовут в сборную, но я никогда не переставал верить. Я продолжал усердно работать на клубном уровне, стараясь совершенствоваться и добиваться стабильности. Поэтому, когда возможность снова появилась, я был готов ею воспользоваться.

Я всегда очень уважал Россию, поскольку это страна, где я построил большую часть своей карьеры. Но носить футболку сборной Бразилии всегда было моей мечтой, поэтому это было в приоритете. Я вырос, смотря чемпионат мира и мечтая играть за сборную Бразилии, и это сильно давило на меня», — приводит слова Сантоса официальный сайт ФИФА.

