Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира — 2026, Якин вызвал 26 футболистов

Сборная Швейцарии объявила состав на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Полный список был опубликован швейцарской футбольной ассоциацией в соцсети X. Главный тренер национальной команды Мурат Якин включил в заявку 26 футболистов.

Состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026:

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд»), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян»);

Защитники: Мануэль Аканджи («Интер»), Нико Эльведи («Боруссия» Мёнхенгладбах), Миро Мухайм («Гамбург»), Рикардо Родригес («Бетис»), Сильван Видмер («Майнц»), Лука Хакес («Штутгарт»), Орель Аменда («Айнтрахт»), Эрай Джёмерт («Валенсия»);

Полузащитники: Ардон Яшари («Милан»), Денис Закария («Монако»), Гранит Джака («Сандерленд»), Йохан Манзамби («Фрайбург»), Джибриль Соу («Севилья»), Михел Эбишер («Пиза»), Ремо Фройлер («Болонья»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург»), Ноа Окафор («Лидс»), Рубен Варгас («Севилья»), Дан Ндой («Ноттингем Форест»);

Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна»), Брил Эмболо («Ренн»), Зеки Амдуни («Бернли»).

Сборная Швейцарии квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира, заняв первое место в отборочной группе с командами Косова, Словении и Швеции. Соперниками швейцарцев в группе B чемпионата мира — 2026 станут сборные Катара, Боснии и Герцеговины и Канады.