Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фернандеш получил награду игрока года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Фернандеш получил награду игрока года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов
Комментарии

Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу вручили награду игрока года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA). Об этом сообщила пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в социальной сети Х.

Фернандеш победил в голосовании, в котором принимали участие 900 членов FWA из Англии и Уэльса. Второе место занял Деклан Райс («Арсенал»), третье — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний Бруну Фернандеш провёл 34 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 20 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальского футболиста в € 40 млн.

Материалы по теме
Кэррик назвал факторы, которые могут помочь «Манчестер Юнайтед» стать сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android