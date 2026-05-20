Фернандеш получил награду игрока года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу вручили награду игрока года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA). Об этом сообщила пресс-служба «Манчестер Юнайтед» в социальной сети Х.

Фернандеш победил в голосовании, в котором принимали участие 900 членов FWA из Англии и Уэльса. Второе место занял Деклан Райс («Арсенал»), третье — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 31-летний Бруну Фернандеш провёл 34 матча, в которых забил восемь мячей и отдал 20 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость португальского футболиста в € 40 млн.