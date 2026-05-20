Газзаев вспомнил, как Вагнер пригрозил ему уходом из ЦСКА и был отправлен в дубль

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился воспоминаниями, как бразильский нападающий Вагнер Лав пригрозил ему уходом из клуба после замены в первом тайме, из-за чего был отправлен в дубль.

«Проигрываем со счётом 0:2 первый тайм. Оставалось пять минут. И я его [Вагнера] за пять минут до перерыва меняю. И он идёт с поля и на лавку мне пальцем [грозит]. И что-то говорит. Первый тайм закончился, я сразу рванул в раздевалку. Он подошёл ко мне и сказал: «Я больше в вашей команде играть не буду». Естественно, я ему говорю: «Переходи в дубль и я больше тебя здесь не вижу». Через два дня стучит в дверь:

— Можно?

— Можно.

— Я, вот, не прав был. И всё остальное там, туда-сюда.

— Ну, Вагнер, какие проблемы, вопросов нет. Но для того чтобы тебе потом не хотелось ещё 45 минут простоять, вот тебе $ 60 тыс. штрафа. Внеси в детскую академию.

— А вот если мы три игры выиграем подряд, вы снимите штраф?

— Если пять игр подряд выиграем, штрафы снимаю.

Пять игр подряд мы выиграли», — сказал Газзаев в эфире Okko.