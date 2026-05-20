Антуан Семеньо оценил попадание Ганы в одну группу с Англией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Ганы Антуан Семеньо высказался о предстоящем матче с национальной командой Англии на чемпионате мира 2026 года. Встреча состоится 23 июня.

— Вы оказались в одной группе L с Англией. Какие чувства это у вас вызовет?

— Это будет совершенно обычное дело. Думаю, я ничего не почувствую. Скорее всего, я просто захочу победить и доказать, что мы можем конкурировать с ведущими странами. Не думаю, что это что-то изменит для меня, но я знаю, что, играя против своих друзей, хочу доказать свою состоятельность. Хочу показать, что мы — ведущая страна, что мы можем играть вместе и победить все лучшие команды, — приводит слова Семеньо официальный сайт ФИФА.