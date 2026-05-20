Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: чемпионство «Арсенала» закономерно, в клубе хорошо понимают футбол

Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин отреагировал на чемпионство лондонского «Арсенала» в Англии.

«Чемпионство «Арсенала» — закономерная победа. Они с 1-го тура были в лидерах, очень сильно играли на стандартных положениях и в обороне — это козыри команды Артеты. Это привело их к победе.

Доверие Артете — тоже один из факторов. Доверие может быть только тому тренеру, который понравился клубу по своим качествам, обладает высочайшего уровня квалификацией. Раньше Артета играл за «Арсенал». Мы же не можем говорить, что надо давать любому человеку 10 лет работы. Такого не может быть, в современном футболе так не бывает. Есть результат — тренер продолжает работать. У Артеты он был, а футболисты прогрессируют на протяжении всей его карьеры в «Арсенале». Этот путь подходит не каждому, но в «Арсенале» работают люди, хорошо понимающие футбол. И они видели перспективу с Артетой», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

