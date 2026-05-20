Сёмин: хочется, чтобы «Фрайбург» выиграл Лигу Европы, но Эмери — ас в этом деле

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о предстоящем финале Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. В матче за трофей встретятся немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла».

«Я жду неожиданностей в финале Лиги Европы — может быть, «Фрайбург» победит. У них нет ни одного титула, хочется, чтобы наконец-то что-то выиграли. Но Эмери — ас в этом деле. Каждый год он обязательно участвует в еврокубках и выступает там хорошо. У нас Унаи не рассмотрели, не дали времени. А он оказался выдающимся тренером, рекордсменом Лиги Европы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.