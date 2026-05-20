Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Канчельскис: «Манчестер Сити» уже устал от Гвардиолы, ему пора уйти

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы из команды. Во вторник, 19 мая, «горожане» лишились шансов на чемпионство, сыграв вничью с «Борнмутом» (1:1) в 37-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
19 мая 2026, вторник. 21:30 МСК
Борнмут
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
1:0 Крупи – 39'     1:1 Холанд – 90+5'    

«Манчестер Сити» уже устал от Гвардиолы, и тренер устал от команды и игроков. Пора ему сменить обстановку и уйти. Был в Англии и слышал много разговоров о том, что болельщики «Сити» уже устали от этого футбола и тики-таки. Было очевидно, что «Арсенал» дотянет до чемпионства», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее СМИ сообщали, что Гвардиола покинет «Манчестер Сити» в конце сезона. В числе главных претендентов на его место называется экс-тренер «Челси» Энцо Мареска.

