Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ФИФА отреагировали на вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго на фоне приближающегося ЧМ

В ФИФА отреагировали на вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго на фоне приближающегося ЧМ
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что поддерживает связь с Федерацией футбола Демократической Республики Конго (FECOFA), национальная команда которой выступит на чемпионате мира 2026 года, в связи с информацией о вспышке заболеваемости лихорадкой Эбола.

«ФИФА осведомлена о ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола, и следит за ней, находясь в тесном контакте с FECOFA, чтобы обеспечить информирование команды обо всех рекомендациях по безопасности. ФИФА продолжает сотрудничать со всеми тремя странами-хозяйками чемпионата мира по футболу, а также со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить безопасное проведение турнира, поскольку здоровье всех участников остаётся приоритетом ФИФА», — приводит заявление ФИФА ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Материалы по теме
Болельщиков сборной ДР Конго могут не пустить в США на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android