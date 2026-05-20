В ФИФА отреагировали на вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго на фоне приближающегося ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что поддерживает связь с Федерацией футбола Демократической Республики Конго (FECOFA), национальная команда которой выступит на чемпионате мира 2026 года, в связи с информацией о вспышке заболеваемости лихорадкой Эбола.

«ФИФА осведомлена о ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола, и следит за ней, находясь в тесном контакте с FECOFA, чтобы обеспечить информирование команды обо всех рекомендациях по безопасности. ФИФА продолжает сотрудничать со всеми тремя странами-хозяйками чемпионата мира по футболу, а также со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить безопасное проведение турнира, поскольку здоровье всех участников остаётся приоритетом ФИФА», — приводит заявление ФИФА ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.