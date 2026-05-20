Яковлев высказался после ухода с поста председателя совета директоров «Крыльев Советов»

Бывший председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался после ухода с занимаемой должности. В среду, 20 мая, его сменил представитель попечительского совета женской команды Максим Симонов.

«За время работы в этой должности мы вместе прошли большой путь. Нам удалось прожить достаточно турбулентный период финансовой нестабильности клуба, привлечь талантливых специалистов и создать команду единомышленников. Каждый из вас внёс неоценимый вклад в развитие нашего любимого клуба. Хочу выразить искреннюю признательность всем членам совета директоров за их профессионализм, поддержку и плодотворное сотрудничество.

Ваша преданность делу помогла нам оперативно решать вопросы, которые напрямую влияли на жизнеспособность нашего клуба и команды. Уверен, клуб продолжит своё успешное развитие под началом нового руководства. Отдельная благодарность нашему стратегическому партнёру банку «Солидарность», который всегда был рядом и поддерживал клуб в самые непростые минуты. Желаю команде новых побед и достижений!» — приводит слова Яковлева телеграм-канал «Крыльев Советов».