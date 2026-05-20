Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сёмин: роль Гвардиолы громадна не только для «Манчестер Сити», но и для мирового футбола

Известный отечественный специалист Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможном увольнении Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити».

«Сам Гвардиола пока не объявлял об уходе из «Манчестер Сити», у него ещё год контракта. Но похоже на то, что он всё-таки покинет клуб. И эти разговоры перед решающими турами были не к месту. Игроки были настроены не так, как обычно, а в английском чемпионате это может легко привести к потере очков.

Роль Гвардиолы громадна не только для «Манчестер Сити», но и для мирового футбола. Он открыл много новых вещей, а самое главное — показал, что техника в современном футболе — футбол будущего», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

