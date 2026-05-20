Канчельскис: «Арсенал» — молодцы, Артета сделал хорошую команду за короткий срок

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на завоевание чемпионского титула АПЛ лондонским «Арсеналом».

«Арсенал» — молодцы, что выиграли чемпионство впервые за столько времени. Команда провела хороший сезон. Для них следующий сезон будет самым определяющим. Великие и хорошие клубы, такие как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и в своё время «Арсенал», должны быть стабильными и доказывать, что являются большими великими командами.

В «Сити» придёт новый тренер. Артета за короткий срок сделал хорошую команду. Но есть много факторов: «Ливерпуль» забуксовал, «Сити» устал от Гвардиолы, «Манчестер Юнайтед» тоже не может 10 лет прийти в себя после ухода Фергюсона, «Челси» с уходом Абрамовича вообще потерял своё лицо и игру. Артета воспользовался этим», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.