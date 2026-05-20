Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Новый глава «Крыльев Советов» прокомментировал своё назначение

Новоиспечённый председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов прокомментировал своё назначение в самарский футбольный клуб.

«Для меня это большая честь и, безусловно, серьёзная ответственность. «Крылья Советов» — это гораздо больше, чем футбольный клуб. Это часть истории Самарской области, команда, с которой связаны судьбы многих поколений болельщиков. Для тысяч людей это эмоции, воспоминания, семейная традиция и важная часть жизни.

Я давно связан с развитием футбола в регионе. С 2020 года возглавляю Самарскую областную федерацию футбола, с 2022-го вхожу в состав совета директоров ПФК «Крылья Советов», активно занимаюсь развитием женского футбола. Поэтому хорошо понимаю, насколько важную роль «Крылья» играют не только для профессионального спорта, но и для всей футбольной системы области — от детских школ до любительских команд.

Сегодня перед клубом стоят серьёзные задачи. Уверен, что двигаться вперёд можно только совместно: опираясь на профессиональную команду, поддержку болельщиков, ветеранов клуба, партнёров и всех, кому небезразлична судьба «Крыльев».

Со своей стороны готов приложить максимум усилий, опыта и энергии для того, чтобы клуб развивался, укреплял позиции и продолжал оставаться предметом гордости для Самарской области», — цитирует Симонова пресс-служба клуба.

