Защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной Бразилии Дуглас Сантос высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года. Бразилия сыграет в группе С с национальными командами Марокко, Гаити и Шотландии.

«Марокко в последнее время демонстрирует большую силу, Шотландия очень сильна физически, а Гаити, безусловно, подойдёт к матчу с высокой мотивацией, но Бразилия всегда настроена бороться на самом высоком уровне. Если сохраним концентрацию с самого начала, у нас есть всё необходимое для отличного группового этапа.

Бразильские болельщики всегда имеют основания верить в нас. У нас есть талант, опыт и игроки, привыкшие к большим матчам. Цель — пройти как можно дальше и бороться до последней минуты за шестой титул чемпиона мира», — приводит слова Сантоса официальный сайт ФИФА.