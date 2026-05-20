Канчельскис: трениришка, как сказал Дзюба, сегодня может выиграть пятую Лигу Европы

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем финале Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. В матче за трофей встретятся немецкий «Фрайбург» и английская «Астон Вилла».

«Тренеришка, как сказал Дзюба, сегодня может выиграть пятую Лигу Европы (смеётся). Это уникальное достижение! В ближайшие лет 50 никто так не сделает, как сделал Эмери. Будем болеть за «Астон Виллу» и переживать за неё. Это хороший клуб, я играл против этой команды. Мы имеем какое-то отношение к Эмери, потому что он работал в России.

Думаю, многие болельщики «Спартака» помнят его, будут переживать и болеть за Эмери. У «Астон Виллы» есть все шансы, чтобы Эмери выиграл пятую Лигу Европы. Команда показывает хороший футбол», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

