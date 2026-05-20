РФС обязал судей сообщать о попытках коррупции, есть первое обращение — источник

Арбитр Антон Анопа обратился в Российский футбольный союз (РФС) в рамках поручения судейского комитета, который в апреле обязал судей незамедлительно сообщать о любых попытках давления, неформального общения или действиях, способных поставить под сомнение независимость судейства. Инцидент произошёл 6 апреля после матча 27-го тура Лиги Pari между «Уфой» и «Торпедо» (1:1). Об этом сообщает издание «Ведомости».

По данным источника, обслуживавший матч Анопа пожаловался на давление со стороны бывшего арбитра РФС Владимира Рогулева. По словам Анопы, Рогулев начал громко высказываться в адрес судьи, используя нецензурную лексику во время ужина в гостинице после игры. В частности, он упомянул эпизоды с назначением пенальти, в том числе в матче в Новороссийске, что, по оценке Анопы, может свидетельствовать о заинтересованности Рогулева в результатах команды из Уфы.

Также, по словам Анопы, прозвучала фраза: «Ты нам сегодня пенальти назначил… А ранее какой пенальти ты нам назначил в Новороссийске?» При этом установить возможную связь бывшего арбитра с клубом судья не смог. Анопа подчеркнул, что произошедший инцидент не оказал влияния на выполнение им судейских обязанностей и не содержал признаков противоправного воздействия на результат матча.