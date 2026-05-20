Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС обязал судей сообщать о попытках коррупции, есть первое обращение — источник

РФС обязал судей сообщать о попытках коррупции, есть первое обращение — источник
Комментарии

Арбитр Антон Анопа обратился в Российский футбольный союз (РФС) в рамках поручения судейского комитета, который в апреле обязал судей незамедлительно сообщать о любых попытках давления, неформального общения или действиях, способных поставить под сомнение независимость судейства. Инцидент произошёл 6 апреля после матча 27-го тура Лиги Pari между «Уфой» и «Торпедо» (1:1). Об этом сообщает издание «Ведомости».

Россия — Лига Pari . 27-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Якуев – 42'     1:1 Юшин – 90+4'    
Удаления: Перченок – 54' / нет

По данным источника, обслуживавший матч Анопа пожаловался на давление со стороны бывшего арбитра РФС Владимира Рогулева. По словам Анопы, Рогулев начал громко высказываться в адрес судьи, используя нецензурную лексику во время ужина в гостинице после игры. В частности, он упомянул эпизоды с назначением пенальти, в том числе в матче в Новороссийске, что, по оценке Анопы, может свидетельствовать о заинтересованности Рогулева в результатах команды из Уфы.

Также, по словам Анопы, прозвучала фраза: «Ты нам сегодня пенальти назначил… А ранее какой пенальти ты нам назначил в Новороссийске?» При этом установить возможную связь бывшего арбитра с клубом судья не смог. Анопа подчеркнул, что произошедший инцидент не оказал влияния на выполнение им судейских обязанностей и не содержал признаков противоправного воздействия на результат матча.

Материалы по теме
«Уфа» идёт в СК, арбитр сделал предложение девушке прямо на поле. Главное в ФНЛ
«Уфа» идёт в СК, арбитр сделал предложение девушке прямо на поле. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android