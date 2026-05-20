Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Максименко поднимет кубок, Сперцян пустит слезу». Аршавин о матче «Спартак» — «Краснодар»

«Максименко поднимет кубок, Сперцян пустит слезу». Аршавин о матче «Спартак» — «Краснодар»
Комментарии

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в формате блиц-опроса поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Кто первый в Суперфинале Кубка России отдаст неточный пас?
— Первый? Литвинов.

— Сделает подкат?
— Черников.

— Сделает эффектный финт?
— Барко.

— Забьёт гол?
— Маркиньос.

— Попадёт в офсайд?
— Дрогба хотел сказать. Нет, пока Кордоба.

— Получит жёлтую?
— Ву, если будет играть.

— Сделает сейв?
— Агкацев.

— Начнёт спорить с судьёй?
— Умяров.

— Поднимет кубок?
— А кто капитан «Спартака»? Максименко.

— Пустит слезу?
— Сперцян.

— Сделает фото с кубком?
— Денисов.

— Начнёт громче всех орать в раздевалке Freed from desire. Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na, na-na-na?
— Литвинов, — сказал Аршавин в видео, опубликованном в телеграм-канале Кубка России.

Материалы по теме
Спасибо «Краснодару» за этот сезон. Решения клуба были верными — он ещё станет сильнее
Спасибо «Краснодару» за этот сезон. Решения клуба были верными — он ещё станет сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android