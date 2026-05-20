«Максименко поднимет кубок, Сперцян пустит слезу». Аршавин о матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в формате блиц-опроса поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.
— Кто первый в Суперфинале Кубка России отдаст неточный пас?
— Первый? Литвинов.
— Сделает подкат?
— Черников.
— Сделает эффектный финт?
— Барко.
— Забьёт гол?
— Маркиньос.
— Попадёт в офсайд?
— Дрогба хотел сказать. Нет, пока Кордоба.
— Получит жёлтую?
— Ву, если будет играть.
— Сделает сейв?
— Агкацев.
— Начнёт спорить с судьёй?
— Умяров.
— Поднимет кубок?
— А кто капитан «Спартака»? Максименко.
— Пустит слезу?
— Сперцян.
— Сделает фото с кубком?
— Денисов.
— Начнёт громче всех орать в раздевалке Freed from desire. Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na, na-na-na?
— Литвинов, — сказал Аршавин в видео, опубликованном в телеграм-канале Кубка России.