«Максименко поднимет кубок, Сперцян пустит слезу». Аршавин о матче «Спартак» — «Краснодар»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в формате блиц-опроса поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, на стадионе «Лужники» в Москве.

— Кто первый в Суперфинале Кубка России отдаст неточный пас?

— Первый? Литвинов.

— Сделает подкат?

— Черников.

— Сделает эффектный финт?

— Барко.

— Забьёт гол?

— Маркиньос.

— Попадёт в офсайд?

— Дрогба хотел сказать. Нет, пока Кордоба.

— Получит жёлтую?

— Ву, если будет играть.

— Сделает сейв?

— Агкацев.

— Начнёт спорить с судьёй?

— Умяров.

— Поднимет кубок?

— А кто капитан «Спартака»? Максименко.

— Пустит слезу?

— Сперцян.

— Сделает фото с кубком?

— Денисов.

— Начнёт громче всех орать в раздевалке Freed from desire. Na-na-na-na-na-na-na, na-na-na, na-na-na?

— Литвинов, — сказал Аршавин в видео, опубликованном в телеграм-канале Кубка России.