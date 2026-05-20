Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Факел» и БЕТСИТИ продлили сотрудничество до 2028 года

«Факел» и БЕТСИТИ продлили сотрудничество до 2028 года
Форма ФК «Факел»
Комментарии

Вернувшийся в РПЛ клуб из Воронежа и букмекерская компания объявили о продлении партнёрства.

Соглашение направлено на популяризацию футбола в регионе: проведение совместных акций, спецпроектов, digital-активностей, конкурсов и программы матч-дей.

БЕТСИТИ и «Факел» представили красочный видеоролик, в котором запечатлены узнаваемые для воронежских фанатов локации – новый и старый стадионы клуба, завода, где была основана команда, и известные граффити.

Генеральный директор БЕТСИТИ Елена Серова: «Мы очень довольны нашим сотрудничеством с «Факелом». Мы видим, как растет узнаваемость нашего бренда в Воронеже, как огонь болельщиков команды зажигает трибуны даже в самых сложных матчах. Наш путь начался в Первой лиге и теперь продолжится в РПЛ. Уверена, что второй совместный сезон будет ярче первого, а впереди нас ждут новые победы и мощные активации».

Прокомментировал новость и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе: «За первый год сотрудничества мы вместе с нашим беттинг-партнёром реализовали немало ярких идей. Не сомневаюсь, что впереди ещё много интересного. Для построения долгосрочной стратегии развития клуба продление контракта – очень важный шаг».

