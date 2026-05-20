Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Футболистам «Краснодара» вручили серебряные медали РПЛ

Сегодня, 20 мая, прошло вручение серебряных медалей Мир Российской Премьер-Лиги футболистам и тренерскому штабу футбольного клуба «Краснодар». Южный клуб занял второе место в чемпионате по итогам сезона-2025/2026.

«Медалисты! Сегодня футболисты и тренерский штаб «Краснодара» получили серебряные медали РПЛ сезона-2025/2026. Во второй раз в истории клуба», — написала пресс-служба южного клуба.

Ролик опубликован на Rutube-канале «Краснодара».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

