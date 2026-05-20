Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова с поста главного тренера клуба

«Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова с поста главного тренера клуба
Московское «Торпедо» из Лиги Pari объявило об уходе с поста главного тренера команды россиянина Олега Кононова. Как сообщает пресс-служба «автозаводцев», клуб и специалист прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

«Благодарим за работу! Успехов в дальнейшей тренерской карьере», — говорится в обращении пресс-службы московской команды в телеграм-канале.

Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года и с октября 2025-го по май 2026-го. Под его руководством команда заняла второе место в Первой Лиге в сезоне-2024/2025. В минувшем сезоне чёрно-белые финишировали на девятой строчке.

Новые детали по «технарю» «Уфы» и судебного дела «Торпедо». Главное в ФНЛ
