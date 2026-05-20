Канчельскис: «Челси» с Хаби Алонсо будет бороться за чемпионство в следующем сезоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера «Челси».

«Хаби Алонсо может выстроить интересный проект с «Челси». Ему немножко не повезло в «Реале». В «Байере» он сделал хорошую команду. Почему не повезло в Мадриде? Тяжело бороться с такими монстрами: там звёзды, с которыми сложно работать.

В «Челси» будет попроще. В следующем сезоне будет интересно посмотреть за этой командой. Они будут в лидирующей группе клубов, борющихся за чемпионство», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.