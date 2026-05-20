«Вильярреал» объявил об уходе Альфонсо Педрасы после 15 лет в клубе

Защитник испанского «Вильярреала» Альфонсо Педраса покинет клуб после завершения сезона. Об этом сообщил официальный сайт «Вильярреала».

«Вильярреал» и Альфонсо Педраса расстанутся по окончании текущего сезона-2025/2026. Таким образом, защитник завершит успешный 15-летний период, связанный с «жёлтой субмариной».

Пройдя через клубную академию, андалузский игрок провёл в общей сложности 234 матча за первую команду, став одним из самых важных футболистов в истории «Вильярреала» после победы в Лиге Европы в 2021 году и участия в Суперкубке УЕФА и полуфиналах Лиги чемпионов в 2022 году. В качестве заключительной вехи, игрок под номером 24 завершает свой путь в команде, добившись второй подряд квалификации в главный европейский турнир», — написано в сообщении клуба.