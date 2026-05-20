Опубликовано расписание игр юношеских сборных России, соперники — Египет, Тунис и Беларусь

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание международных товарищеских матчей сборных России до 14, до 15, до 16 и до 19 лет. Сопениками национальных команд станут сборные Египта, Туниса и Беларуси.

Сборная U-19, составленная из игроков 2007 и 2008 годов рождения, соберётся 2-3 июня в Москве на учебно-тренировочный сбор. Далее, 3 июня подопечные Станислава Коротаева вылетают в Каир, где им предстоит сыграть два контрольных матча со сверстниками из Египта – 6 и 9 июня.

Сборная U-16, составленная из игроков 2010 года рождения, соберётся 1 июня и отправится в Тунис. Товарищеские матчи со сверстниками из этой страны состоятся в городе Айн-Драхам, расположенном на западе Туниса. Встречи пройдут 6 и 9 июня.

Сборная U-15, составленная из игроков 2011 года рождения, также отправятся в Тунис с 1 по 9 июня. В Айн Драхам команда Дениса Первушина проведёт два контрольных матча со сверстниками из юниорской сборной Туниса. Спарринги пройдут 5 и 8 июня.

Сборная U-14, самая младшая команда, составленная из игроков 2012 года рождения, проведет УТС в период с 1 по 9 июня в Минске. Здесь у команды Андрея Аксёнова запланированы два товарищеских матча с Беларусью. Они состоятся 6 и 8 июня.