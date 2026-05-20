Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Рубин» объявил дату начала летних сборов перед сезоном-2026/2027

Казанский «Рубин» на официальном сайте сообщил, что команда начнёт подготовку к новому сезону-2026/2027 17 июня.

«Сборы стартуют 17 июня на базе клуба в Казани. Соперники по товарищеским матчам будут объявлены позже», — написано в сообщении «Рубина».

Предварительно, новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 26 июля 2026 года. Ранее, 18 июля, пройдёт матч за Суперкубок России.

«Рубин» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 43 очка за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 68 очков за аналогичное количество игр.

