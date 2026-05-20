Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов», ему предложат контракт — Федорищев

Губернатор самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что российский специалист Сергей Булатов останется на посту главного тренера «Крыльев Советов» и получит новый контракт. Булатов сменил на своём посту покинувшего клуб по ходу сезона Магомеда Адиева.

«Поблагодарил Сергея Булатова, возглавившего «Крылья» в апреле, и его тренерский штаб за качественную работу. Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев». Ему будет предложен новый контракт.

Уверен, болельщики поддержат наше решение. Пожелал Сергею Александровичу успехов, вместе с командой динамично двигаться вперёд и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которые мы видели в победных матчах концовки прошлого сезона», — написал Федорищев во «ВКонтакте».

