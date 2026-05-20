Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Перед финалом Кубка России на территории «Лужников» будет организован День футбола
24 мая на территории олимпийского комплекса «Лужники» пройдёт яркое событие года – День футбола, завершением которого станет церемония открытия финала Кубка России по футболу. Более 650 команд соберутся на 50 футбольных полях, чтобы продемонстрировать свои навыки и страсть к игре. Организатором выступает Департамент спорта города Москвы.

Каждый желающий сможет окунуться в увлекательный мир футбола. Для гостей подготовлены необычные активности: от аэрофутбола, кикера и класка до роботофутбола, VR-футбола, снукбола и дуйбола, где мяч загоняется в ворота при помощи силы выдоха. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт футбольный турнир «Молодёжная лига» среди команд ведущих ВУЗов (поле №6) и в преддверии финала Кубка России по футболу организует тематическую фотозону с игровыми джерси футбольных клубов «Краснодар» и «Спартак» и официальным мячом около главной сцены (поле №2).

Фото: Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Также пройдёт гала-матч, в котором всемирно известные футболисты сразятся против 100 детей, и состоятся автограф-сессии. Любители футбола получат уникальную возможность познакомиться с легендами: итальянскими наставниками Андреа Пирло и Марко Матерацци и другими известными спортсменами.

Не пропустите шанс стать частью этого масштабного события, присоединяйтесь и вдохновляйтесь игрой, которая объединяет миллионы!

Все активности для гостей будут бесплатными.

