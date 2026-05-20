Агент Мурило отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к защитнику «Палмейраса»

Тьяго Фрейтас, представитель агентства Roc Nation Sports, занимающегося делами защитника «Палмейраса» Мурило Серкейры, отреагировал на новости об интересе к своему клиенту со стороны московского ЦСКА. Ранее о включении 29-летнего футболиста в трансферный список армейцев сообщил журналист Фелипе Лемос.

«Я не знаю об интересе ЦСКА к Мурило. Пятеро наших клиентов недавно были вызваны на чемпионат мира, и у нас сейчас нет времени разговаривать о другом», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мурило выступал за «Локомотив» с 2019 по 2022 год, после чего перешёл в «Палмейрас». Действующее трудовое соглашение защитника с бразильским клубом рассчитано до конца 2027 года.