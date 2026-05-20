Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Мурило отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к защитнику «Палмейраса»

Агент Мурило отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к защитнику «Палмейраса»
Комментарии

Тьяго Фрейтас, представитель агентства Roc Nation Sports, занимающегося делами защитника «Палмейраса» Мурило Серкейры, отреагировал на новости об интересе к своему клиенту со стороны московского ЦСКА. Ранее о включении 29-летнего футболиста в трансферный список армейцев сообщил журналист Фелипе Лемос.

«Я не знаю об интересе ЦСКА к Мурило. Пятеро наших клиентов недавно были вызваны на чемпионат мира, и у нас сейчас нет времени разговаривать о другом», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Мурило выступал за «Локомотив» с 2019 по 2022 год, после чего перешёл в «Палмейрас». Действующее трудовое соглашение защитника с бразильским клубом рассчитано до конца 2027 года.

Материалы по теме
Зачем вообще «Зениту» Андраде? Главные вопросы к возможному трансферу защитника «Балтики»
Зачем вообще «Зениту» Андраде? Главные вопросы к возможному трансферу защитника «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android