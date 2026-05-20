«Крылья Советов» объявили планы на летние сборы

Самарские «Крылья Советов» объявили планы на летние учебно-тренировочные сборы. Команды выйдет из отпуска 16 июня. Уже 28 июня «Крылья Советов» сыграют свой первый товарищеский матч в межсезонье.

«Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск после победного матча с «Акроном». Вновь игроки соберутся 16 июня в Москве для прохождения медосмотра. После этого команда вернется в Самару и начнет подготовку к новому сезону.

В рамках летних сборов запланировано проведение шести контрольных матчей. Первый из них намечен на 28 июня. Расписание контрольных игр будет опубликовано позднее. Старт нового чемпионата запланирован на 25-26 июля", — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.