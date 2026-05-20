Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» объявили планы на летние сборы

«Крылья Советов» объявили планы на летние сборы
Комментарии

Самарские «Крылья Советов» объявили планы на летние учебно-тренировочные сборы. Команды выйдет из отпуска 16 июня. Уже 28 июня «Крылья Советов» сыграют свой первый товарищеский матч в межсезонье.

«Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск после победного матча с «Акроном». Вновь игроки соберутся 16 июня в Москве для прохождения медосмотра. После этого команда вернется в Самару и начнет подготовку к новому сезону.

В рамках летних сборов запланировано проведение шести контрольных матчей. Первый из них намечен на 28 июня. Расписание контрольных игр будет опубликовано позднее. Старт нового чемпионата запланирован на 25-26 июля", — написала пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Материалы по теме
Булатов останется главным тренером «Крыльев Советов», ему предложат контракт — Федорищев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android