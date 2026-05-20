Карпукас: хочу, чтобы Галактионов остался в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотиве» Артём Карпукас высказался о работе с главным тренером команды Михаилом Галактионовым. Ранее сообщалось, что в назначении российского специалиста заинтересован ЦСКА.

«Конечно, я бы хотел, чтобы Михаил Михайлович остался в «Локомотиве». Мы прошли вместе уже очень многое. С удовольствием поработал бы с ним ещё», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Локомотив» под управлением Галактионова занял третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники набрали 53 очка в 30 турах. Отставание от второго места — 13 очков.