Мостовой сравнил Кордобу с Халком и Малкомом по итогам сезона РПЛ

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой назвал лучшего футболиста сезона-2025/2026 в Мир РПЛ. Он выделил форварда «Краснодара» Джона Кордобу.

«На мой взгляд, ничего не поменялось, как и в прошлом сезоне. Для меня лучший игрок сезона — это Кордоба. Это хороший футболист для нашего чемпионата. Помимо того что забивает, он много делает для команды в атаке. Сколько борьбы он выигрывает, сколько мячей сохраняет, как нагнетает и напрягает. Мне трудно представить, как бы выглядел «Краснодар» без Кордобы. В «Зените» раньше такими же были Халк и Малком», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.