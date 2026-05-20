Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фрайбург — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кокорин покидает «Арис»

Александр Кокорин покидает «Арис»
Комментарии

Пресс-служба кипрского «Ариса» на официальных клубных страницах в соцсетях объявила об уходе российского нападающего Александра Кокорина. Он покинет команду по окончании текущего сезона.

«Заключительный матч сезона с АЕКом станет для него прощальным. Александр присоединился к нам по ходу чемпионского сезона и сразу стал лучшим бомбардиром команды, забив 13 мячей – никто с начала новой эры клуба не отличался больше за один сезон.

2023 год он по праву может назвать самым продуктивным в карьере — первый сезон с 10+ голами, титул чемпиона, звание MVP чемпионата по версии профсоюза футболистов страны, а осенью ещё одно историческое достижение — первый гол клуба в основных стадиях еврокубков.

В уходящем сезоне-2025/2026 он провёл свой 100-й матч за «Арис», а предстоящая игра станет финальной точкой в большой четырёхлетней главе», — написала пресс-служба клуба.

Форвард выступает за «Арис» с 2022 года. В нынешнем сезоне Кокорин провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Мог достичь большего». Карпин — о карьере Кокорина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android